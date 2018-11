Afrique du Sud : les plans de suppressions « massives » d’emplois pourraient-ils bloquer la transaction entre Sibanye et Lonmin ?

(Agence Ecofin) - L'Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU), le plus grand syndicat de travailleurs de la société Lonmin, a demandé aux autorités antitrust d'arrêter le rachat de la société par Sibanye-Stillwater si les plans annoncés de suppressions de plus de 13 000 emplois sont maintenus, rapporte, mardi, Bloomberg.

« C'est un objectif exagéré. L'ampleur des licenciements prévus justifie que la transaction soit interdite », a déclaré l’AMCU au tribunal sud-africain de la concurrence, qui écoute actuellement les commentaires du public sur la transaction.

Le syndicat a également indiqué que les perspectives pour les métaux du groupe platine se sont améliorées et qu'un rand plus faible signifie que Lonmin pourrait fonctionner de façon rentable.

Pour le directeur financier de Lonmin, Barrie van der Merwe, si la fusion n'a pas lieu, la société aurait besoin de 450 à 500 millions de dollars pour poursuivre ses activités, somme qu’elle n’est pas en mesure de revenir mobiliser sur le marché.

Pour rappel, la Commission sud-africaine de la concurrence a approuvé la transaction en septembre dernier, mais a imposé des conditions pour limiter les pertes d'emplois. Ainsi, Sibanye doit lancer trois projets miniers à court terme pour éviter la perte de plus de 3 000 emplois, maintenir les contrats existants de Lonmin avec des fournisseurs appartenant à des Noirs et maintenir l'accord de Lonmin avec la communauté de Bapo ba Mogale.

Il appartient maintenant au tribunal de la concurrence, qui rend la décision finale sur les transactions, de décider s'il accepte les recommandations de la Commission. Il rendra son verdict, une fois que les observations du public seront terminées.

Lire aussi :

18/09/2018 - Afrique du Sud : la Commission de la concurrence approuve la transaction entre Sibanye et Lonmin, avec des «conditions»

24/01/2018 - Afrique du Sud : Lonmin, à quand la sortie du gouffre ?