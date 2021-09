L’Ouganda élabore un projet de loi relatif à l’oléoduc est-africain (EACOP)

(Agence Ecofin) - Le projet de loi est l’un des derniers documents nécessaires pour encadrer la construction de l’oléoduc EACOP qui coûtera 3,5 milliards de dollars. L’Ouganda s’est fixé comme objectif de produire son premier baril de pétrole en avril 2025.

En fin de semaine dernière, le gouvernement ougandais a annoncé avoir validé un projet de loi sur le pipeline est-africain (EACOP). Dénommé projet de loi EACOP, le document définit le cadre juridique suprême qui met en exergue les sections clés du régime fiscal du projet, ainsi que les règles concernant la façon dont les entreprises locales seront impliquées dans la fourniture de biens et services. Il prévaut sur toute autre loi en ce qui concerne le projet de pipeline.

Le document doit être soumis à l’appréciation du parlement, mais aucune déclaration officielle n’a été faite sur le début des débats. Toutefois, face à l’urgence du dossier, il est aisé d’envisager que les tractations seront lancées dans les meilleurs délais. Kampala a déclaré qu’outre les accords déjà signés dans le cadre du pipeline, ce projet de loi est censé offrir plus de clarté et éviter tout conflit dans l’interprétation des lois.

Dans le document, l’Ouganda offre aux partenaires de la coentreprise (TotalEnergies et CNOOC) la certitude que leur investissement est protégé contre tout changement de loi grâce à l’insertion d’une clause de stabilisation. Ainsi, le nouveau projet de loi définit clairement ce que les compagnies engagées dans la construction du pipeline devront payer comme taxes. Autrefois, elles étaient soumises à une double taxation qui ne faisait pas l’unanimité.

