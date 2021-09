Le Liberia prolonge de 25 ans son partenariat avec ArcelorMittal

(Agence Ecofin) - ArcelorMittal a signé en 2005 un accord minier valable 25 ans avec le Liberia, pour l’exploitation du fer. Alors que la compagnie cherche à augmenter sa capacité de production, elle a besoin de consolider sa présence dans le pays au-delà de 2030.

Au Liberia, le gouvernement a officiellement conclu le 10 septembre un nouvel accord de 25 ans avec le géant de l’acier ArcelorMittal. Paraphé par le président George Weah et le président exécutif d’ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, ce document valide le projet d’extension à 800 millions $ mené actuellement par la compagnie au Liberia, afin d’augmenter sa production de fer au mont Gangra, près de Yekepa.

