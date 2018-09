La RDC veut créer une zone économique spéciale pour les utilisateurs finaux de ses minéraux

(Agence Ecofin) - Le président congolais Joseph Kabila (photo) a déclaré mercredi lors d’une conférence à Kolwezi, sa volonté de créer une zone économique minière spéciale afin de «permettre aux investisseurs étrangers de réaliser de bonnes affaires en RDC».

«Il est nécessaire de créer une zone économique spéciale pour les utilisateurs finaux des ressources naturelles congolaises.», a-t-il déclaré selon des propos rapportés par Bloomberg, précisant que la zone leur permettra de s’installer dans le pays. Comme utilisateurs finaux, le président a mis l’accent sur les producteurs de véhicules électriques, de smartphones, qui utilisent du cobalt produit en RDC.

Au cours de la même conférence, qui en est à sa 3e édition, le ministre des Mines Martin Kabwelulu a réitéré que le gouvernement ne fera aucun compromis sur le code minier modifié plus tôt cette année.

La nouvelle charte, qui augmente les impôts et redevances des compagnies minières, ne fait toujours pas l’unanimité et des sociétés comme Glencore, Randgold et China Molybdenum menacent d’intenter une action en justice pour protéger leurs investissements.

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et le leader africain du cuivre. Elle produit également de l’or et de la cassitérite.

