  Soudan du Sud : limogeage surprise du ministre du pétrole Ezekiel Lol Gatkuoth  

(Agence Ecofin) - Mercredi en soirée, Ateny Wek, le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, a annoncé au micro de Radio Tamazuj, le limogeage du ministre du pétrole, Ezekiel Lol Gatkuoth (photo). Un décret présidentiel a été signé en amont et annonce qu’il sera remplacé par Awou Daniel Chuang, directeur général de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier.

Aucune raison officielle à ce limogeage n’a été évoquée. Cependant, le principal intéressé n’était pas présent sur le territoire à la tombée de la nouvelle. Wek a expliqué qu’après une mission officielle en Russie, il s’est rendu au Kenya puis au Nigéria pour des raisons d’ordre privé avant d’ajouter que « ce sont des changements de routine normaux qui se produisent ».

Gatkuoth était en poste depuis 2016 et est le principal acteur de la reprise de la production de pétrole. La presse locale le décrit comme un solide allié du premier vice-président et était l'une des figures les plus puissantes du gouvernement.

Olivier de Souza