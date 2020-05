L'AATF et l'AUDA-NEPAD visent à promouvoir la recherche et la commercialisation des produits agricoles en Afrique

(AUDA-NEPAD) - Un accord de collaboration a été signé entre la Fondation africaine pour les technologies agricoles (AATF) et l'Agence de développement de l'Union africaine - NEPAD (AUDA-NEPAD) en vue de faciliter le travail commun pour la mise en place d'un système de marché pour la commercialisation des produits de la recherche en Afrique.

L'accord facilitera également l'amélioration de la productivité des exploitations agricoles grâce à la mécanisation pour remédier à la pénibilité et contribuera à créer un environnement favorable à la recherche et au développement agricoles sur le continent. Le protocole d'accord sera guidé par les principes et les valeurs fondamentales de l'Union africaine, en particulier la réalisation de l'Agenda 2063.

Un des domaines clés spécifiques de l'accord concerne les défis de la production de semences de base de qualité, un élément primordial pour l'AATF qui travaille déjà avec les petites et moyennes entreprises de semences sur le continent pour favoriser la production de semences certifiées de qualité.

Le renforcement des politiques et des procédures de certification des semences et d'homologation des variétés est également une priorité pour les deux organisations. Cela comprend le développement du secteur privé, l'octroi de licences pour les nouvelles technologies agricoles et la gestion des technologies pour une utilisation durable des innovations et des produits agricoles.

Le protocole d'accord, signé par le Dr Denis T. Kyetere, Directeur exécutif de l'AATF et le Dr Ibrahim Assane Mayaki, CEO de l'AUDA-NEPAD, assurera l'identification par les deux organisations de projets phares dans les domaines clés de la coopération afin d'atteindre efficacement les objectifs visés.

Le Dr Ibrahim Mayaki a salué cette collaboration en déclarant qu'elle contribuerait à accélérer la transformation agricole de l'Afrique. « Comme l'indique l'Agenda 2063, la croissance soutenue, la compétitivité et la transformation économique de l'Afrique nécessitent des investissements soutenus dans les nouvelles technologies et une innovation continue dans des domaines tels que l'agriculture, les énergies propres, l'éducation et la santé. Cet accord contribuera à la réalisation de cet objectif », a déclaré le Dr Mayaki.

Pour le Dr Denis Kyetere, cette collaboration est l'occasion pour les petits exploitants agricoles de bénéficier de technologies agricoles innovantes et à valeur ajoutée. « Les petits exploitants agricoles étant au centre du processus décisionnel, l'AATF souligne la nécessité de faire parvenir les innovations aux agriculteurs rapidement et efficacement afin d'optimiser les bénéfices », a expliqué le Dr Kyetere, ajoutant que l'accord faciliterait également la reproduction des modèles commerciaux de mécanisation dans un plus grand nombre de pays africains dans le cadre du développement de l'agriculture transformatrice.

À propos de l'AATF

L'AATF est une organisation à but non lucratif dirigée par des Africains qui travaille à la transformation de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour créer la stabilité et la prospérité pour les petits exploitants agricoles en leur donnant accès et en leur fournissant des technologies agricoles innovantes et appropriées. L'AATF est convaincue que les agriculteurs africains deviendront compétitifs au niveau mondial grâce à l'utilisation des meilleures technologies, des meilleures pratiques agricoles, de la valeur ajoutée stratégique des produits et d'un meilleur accès à des marchés efficaces à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique. https://www.aatf-africa.org/about-us/

À propos de l'AUDA-NEPAD

L'AUDA-NEPAD est l'Agence de développement de l'Union africaine qui coordonne et exécute les projets prioritaires de développement à l'échelle régionale et continentale afin de promouvoir l'intégration régionale en vue de la réalisation accélérée de l'Agenda 2063 - Vision et plan d'action pour l'Afrique. Il a pour objectif de renforcer les capacités des États membres et des organismes régionaux. https://www.nepad.org/publication/auda-nepad-mandate