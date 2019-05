Côte d’Ivoire : le gouvernement annonce l’exonération des droits de douanes et de la TVA sur les équipements de réception du signal de la TNT

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a annoncé la semaine dernière, l’exonération des droits de douanes et de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux équipements nécessaires à la réception du signal de la Télévision numérique terrestre (TNT), à Abidjan.

Fixée au 17 juin 2020 par l’Union internationale des télécommunications (UIT), le processus de migration vers la TNT et l’extinction définitive du système en vigueur de diffusion analogique est en cours.

D’après le communiqué, cette initiative obligera les ménages à acquérir des équipements adaptés à la réception du signal de la TNT à des prix abordables, en remplacement des récepteurs analogiques actuels.

Par ailleurs cette ordonnance exonère également les décodeurs et les antennes nécessaires à la réception du signal de la TNT diffusé à partir de notre pays, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douane.

Notons que selon les prévisions, ce sont 95 à 100% d’Ivoiriens qui recevront la TNT en 2020. Soit sept chaînes d’accès libre et deux bouquets accessibles par abonnement qui seront accessibles, et plus de 200 chaînes via le réseau satellitaire.

Zeinab Dosso (stg)