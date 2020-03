Côte d’Ivoire : l’Association des Alumni de MDE Business School s’agrandit, avec déjà une force de proposition de 950 décideurs économiques

(MDE BUSINESS SCHOOL) - Le samedi 29 février 2020, sur les bords de la lagune Aby, à Assinie, l’Association des Alumni de MDE Business school a tenu la 8ème édition de sa journée d’intégration des dernières promotions de « Graduates ». Il s’agit des diplômés 2019 des différents programmes proposés par MDE que sont l’Advanced Management Program (AMP), le Program for Management Development (PMD) et le Program for Leadership Development (PLD) exécutés en collaboration avec l’IESE de Barcelone ainsi que le Public-AMP, programme destiné aux hauts dirigeants de l’Administration Publique, conduit en partenariat avec l’ENAP du Québec.

A cette occasion, 192 Patrons d’entreprises, Fondateurs, Associés, Président de conseil d’Administration, Présidents Directeurs Généraux, Directeurs Généraux, Hauts Fonctionnaires de l’Administration publique, Directeurs des Ressources Humaines, Countries managers, Directeurs opérationnels, etc. tous ayant suivis avec succès un programme executive education de MDE, ont été chaleureusement accueillis dans la grande famille des Alumni de MDE.

« Alumni MDE, vous êtes chez vous à Assinie. Plus que la traditionnelle "Bienvenue", nous vous souhaitons d'être (Bien)Heureux chez vous » a dit, à l’entame, le maire d’Assinie, accueillant ces paires dans sa commune aux nombreux atouts touristiques et économiques. Rappelons que le Maire d’Assinie, Hyppolyte Ebagnitchié est membre de la promotion AMP 2013 de MDE Business School. « Vous n’êtes pas à l’étranger, vous êtes chez vous car, vous le savez, je suis moi-même Alumni de MDE Business School » a-t-il ajouté.

Notons que plusieurs activités ont meublé cette journée d’intégration qui a démarré par une série d’activités sportives : la marche, le footing, le maracana et la zumba.

A l’ouverture, de la cérémonie d’accueil proprement dite des « nouveaux Alumi » (diplômés 2019 des différents programmes), Mariam Dao Gabala, présidente des Alumni de MDE, a souhaité la bienvenue aux nouvelles promotions et saluer l’effort consenti par chacun depuis la formation jusqu’à cette journée d’intégration.

A noter qu’avec les promotions de 2019 qui viennent d’être accueillies, ce sont aujourd’hui près de 1000 Hauts Dirigeants, Cadres, Hauts Fonctionnaires de l’Administration Publique et autres Partenaires qui constituent l'Association des Alumni de MDE Business School. Ce qui fait de ce réseau l'une des plus riches et dynamiques communautés de décideurs économiques en Côte d’Ivoire ; une véritable force de proposition et d’action dans l’écosystème économique national.

« Nous sommes aujourd’hui plus de 950 à partager l’expérience MDE. Cela fait plus de 950 soutiens de qualité, plus de 950 opportunités de servir, plus de 950 occasions d’apprendre de l’expérience des uns et des autres, plus de 950 opportunités d’affaires, plus de 950 partenaires d’affaires possibles parmi les plus expérimentés, plus de 950 modèles de réussites… C’est une force. Et notre réseau est une force particulière. Nous avons des membres qui représentent toutes les strates de la société économique. Nous avons des PCA, des DG, des DGA, des Directeurs opérationnels, des cadres, des futurs leaders, etc. des décideurs des secteurs privé et public... Nous avons des représentants dans l’exécutif, des ministres en fonction, une dizaine de parlementaires, plusieurs maires et gestionnaires de collectivités (présidents de conseils et autres) … C’est une force unique », a insisté la Présidente des Alumni de MDE, Mariam Dao Gabala, par ailleurs sénatrice de la République de Côte d’Ivoire.

Aussi a-t-elle invité les uns et les autres à tirer suffisamment profit de ce vaste réseau à la fois pour l’intérêt de leurs organisations respectives et pour ceux du pays. La balade lagunaire avec exercice de networking a été, en cela, une expérience bien satisfaisante.

Au titre des activités de l’année 2020, l’Association des Alumni de MDE Business School inscrit à son agenda plusieurs axes prioritaires articulés pour la plupart sur la transformation digitale, a souligné Nabil Ajamil, vice-président de l’Association. Des conférences, de activités de networking, des déjeuners-débats, des fora, un diner de bienfaisance, une session de continuité à l’IESE de Barcelone articulé sur la digitalisation et autres seront ainsi organisés durant l’année. Des matinales seront aussi consacrées à la mise à jour des capacités et performances des Alumni de MDE afin de leur permettre d’être « le plus excellent possible » chacun dans son domaine d’activité.

Moments de retrouvailles, d’échanges, de partages et de réseautage de haut niveau, mais aussi moment de réflexion sur l’avenir de l’Association, cette rencontre placée sous le signe de la consolidation d’un réseau de valeur a tenu toutes ses promesses avec plus de 250 Directeurs et Managers présents pour la circonstance.

La journée d’intégration des Alumni s’est poursuivi tard dans la nuit, avec à la clé un diner festif marqué de jeux divers, karaoké, « bal poussière ».

A propos de MDE Business School

Créé à l’initiative de cadres de Côte d’Ivoire depuis déjà plus de 15 ans, MDE Business School est un institut de formation et de recherche qui s’est fixé comme objectif de mettre à la disposition des secteurs privé et public des outils de management qui permettent de remporter des succès durables et d’affronter positivement les nouveaux défis des entreprises dans les pays en développement. MDE Business School offre aux entrepreneurs et gestionnaires de tous les horizons, une expérience unique, une opportunité d’apprentissage leur permettant de grandir en tant que leaders, de hisser leurs organisations vers de hauts niveaux de développement et d’impacter positivement tout leur entourage. Avec pour slogan « Construire le futur, Changer le présent », MDE Business School, c’est :

Une expérience solide dans les formations "Executive Education" avec plus de 3000 personnes formées et un réseau de 950 Alumni dont plus de 350 Hauts Dirigeants.

4 Programmes de Standard international et plus de 50 programmes sur mesure.

Un corps professoral international et local de haut niveau.

Un hub de collaboration avec d’excellentes Business School d’Europe, d’Afrique et d’Amérique.

Un membre du réseau des 16 écoles associées de IESE Business School (Barcelone), N°1 Mondial "Executive Education" (Financial Times - 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Un partenariat académique avec l’ENAP du Québec/Canada (meilleure école francophone en matière de gestion publique) pour le programme Public-AMP.

Le siège académique de MDE Business School est en Côte d’Ivoire à Abidjan, Cocody Riviera, au sein de l’Ivoire Golf Club (04 BP 633 Abidjan 04 ; Tél : +225 22 49 57 40 / 52 20 20 20). www.mde.ci. www.facebook.com/MDE Business School.