Côte d’Ivoire : le Sénat adopte le budget 2020 du ministère des Transports qui s’élève à plus de 360 millions USD

(Agence Ecofin) - Renforcement des infrastructures de transport existantes et financement de nouveaux projets de mobilité… ainsi se déclinent les objectifs du budget 2020 du ministère des Transports.

Défendu et adopté devant les membres de la commission économique du Sénat, ce budget est globalement évalué à 174,234 milliards FCFA (294 millions USD) en autorisation d’engagement et 39,5 milliards FCFA (67 millions USD) en crédit de paiement réparti en trois programmes.

Selon le ministre des Transports, Amadou Koné (photo), « il permettra sur 2020 d’achever un certain nombre de projets importants, notamment dans le transport aérien où il va rendre compétitive la compagnie nationale, ouvrir de nouvelles destinations avec des aéroports modernes, continuer l’expansion et accroître les performances de l’aéroport d’Abidjan. Et, dans le secteur du transport routier, continuer à renouveler le parc automobile, réaliser des actions dans le cadre du projet du métro d’Abidjan ».

Amadou Koné a, par ailleurs, rappelé que le gouvernement fait des efforts pour la mobilité des populations, en consentant d’importants investissements pour la réalisation des transports de masse, avec le projet du métro qui entre bientôt dans sa phase opérationnelle. A cela s’ajoutent le BRT entre Yopougon et Bingerville et les investissements qui ont redonné un nouveau souffle à la SOTRA.

