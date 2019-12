Cameroun : l'Etat recherche un auditeur pour Camair-co avant un éventuel nouveau financement

(Agence Ecofin) - L’Etat camerounais prend le pouls de Camair-co. Selon Le Jour, le gouvernement a lancé « le recrutement en urgence d’un consultant pour la réalisation de l’étude diagnostique de la Cameroon Airlines Corporation ».

« Pour le gouvernement, la solution idoine serait la négociation d’un concours bancaire couvert par l’Etat. Mais avant, il veut sans doute y voir plus clair avant d’effectuer d’autres apports en argent frais, ou même se constituer caution pour d’éventuels prêts bancaires », explique le quotidien camerounais.

A l’origine cette mission qui devrait durer deux mois et coûter 65 millions FCFA, la situation chaotique de l’entreprise. En octobre 2019, Louis Georges Njipendi, le directeur général, a requis une enveloppe de 2,6 milliards FCFA, afin d’éviter un arrêt des activités de la compagnie nationale camerounaise. Pendant ce même mois, le transporteur a suspendu toutes ses routes à destination de l’Afrique de l’Ouest, faute d’aéronef.

A ce jour, plus de la moitié de sa flotte est clouée au sol, et son personnel enchaîne régulièrement des mois sans salaire. Les deux Boeing 737-700 qui assuraient l'essentiel du trafic régional sont hors service depuis février 2019. Une maintenance moteur est requise pour leur remise en service. Il en faut encore plus pour le Boeing 767-300, son unique avion long-courrier, non opérationnel depuis 2016 (il est logé depuis janvier 2018, dans les ateliers d’Ethiopian Airlines à Addis-Abeba).

Mal en point depuis le lancement de ses activités en 2011, Camair-co peine à sortir de la zone de turbulence, malgré les multiples renflouements financiers de l’Etat.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

- En difficulté, Camair-Co suspend indéfiniment ses vols vers l’Afrique de l’Ouest

- South African Airways : Matuson & Associates chargé de piloter le plan de sauvetage