12,5 millions $ de la BEI pour financer la participation du Niger au capital de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique

(Agence Ecofin) - Le Niger a décidé d’adhérer à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA). Le pays va donc souscrire des actions dans le capital de la société et bénéficier des services rendus aux Etats membres.

La participation à ce capital sera financée par la Banque européenne d’investissement (BEI) à hauteur de 12,5 millions de dollars soit environ 7,3 milliards FCFA.

Cet accord de prêt, signé le 03 décembre 2019 à Niamey entre la banque et les autorités nigériennes, a pour but « de permettre au Niger d’acquérir des titres du capital de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique en vue de bénéficier du mécanisme de garantie mis en œuvre par ladite agence dans le cadre du développement d’industries diverses, en particulier dans le secteur privé par l’intermédiaire de divers produits d’assurance commerciale et d‘investissement », justifie le gouvernement dans un communiqué.

L’objectif du Niger, à travers son adhésion à l’ACA, est de réduire les risques d’investissements et commerciaux.

Fondée en 2001, avec le soutien de la Banque mondiale, l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique est la seule organisation multilatérale couvrant le risque politique et le risque de crédit commercial en Afrique.