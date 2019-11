ECP s'associe à des institutions de financement du développement pour promouvoir l'enseignement supérieur privé en Afrique

(ECP) - L'investisseur panafricain Emerging Capital Partners (ECP) annonce un partenariat stratégique avec trois grandes institutions de financement du développement (IFD), Proparco (France), Finnfund (Finlande) et IFU (Danemark), afin de soutenir la croissance et le développement des établissements d’enseignement supérieur sur le continent africain.

Le partenariat crée et finance African Edu Holdings (AEH), une société de portefeuille dédiée à l'amélioration de l'accès à un enseignement supérieur de qualité sur le continent. La Banque africaine de développement estime que 10 à 12 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail et la population en âge de travailler devrait augmenter de 450 millions d’ici 2035 (1).

Depuis sa création, AEH s'est associé au groupe Maarifa Education en Afrique de l'Est et au groupe Takafa Education en Afrique de l'Ouest francophone. Actuellement, Maarifa Education possède et gère deux universités, Cavendish University Uganda (CUU) et Cavendish University Zambia (CUZ), qui comptent près de 8 000 étudiants. Takafa Education compte deux universités, l’Institut africain de gestion (IAM) du Sénégal et l’IAM Mali, qui comptent plus de 3 000 étudiants et ont diplômé plus de 35 000 étudiants, via divers programmes, depuis la création d’IAM en 1996.

Les universités Cavendish et IAM sont des universités privées de premier plan dans leurs pays respectifs. En 2019, CUU a remporté le Consumers Choice Award de la meilleure université privée en Ouganda et IAM, un pionnier du secteur, s'est classé comme la meilleure école de commerce en Afrique subsaharienne par Jeune Afrique. CUZ possède l'une des meilleures écoles de médecine et des laboratoires de compétences médicales les plus avancés de la Communauté de développement de l'Afrique australe.

La réputation des établissements est soutenue par le corps professoral et le personnel qui travaillent avec diligence pour fournir une éducation de haute qualité, adaptée au marché et soutenir les étudiants en classe et au-delà. Grâce à une profonde compréhension des contextes régionaux, à une intégration accrue des nouvelles technologies et à des expériences pratiques, les universités Cavendish et le groupe IAM s’efforcent de donner aux étudiants les atouts nécessaires pour réussir leur employabilité, stimuler leur esprit entrepreneurial, tout en faisant d’eux des citoyens engagés et responsables. Grâce à ce partenariat, les universités Cavendish et le groupe IAM pourront renforcer leurs positions en améliorant les programmes universitaires, en développant les opérations et en renforçant la collaboration avec les établissements d’enseignement internationaux.

ECP est enthousiasmé par l’opportunité de s’associer à Proparco, Finnfund et IFU pour continuer à se développer et à développer des établissements d’enseignement supérieur dans toute l’Afrique. En renforçant les établissements d’enseignement supérieur en Afrique, ce partenariat s’efforce de fournir aux étudiants les compétences pratiques nécessaires pour répondre aux besoins essentiels en matière de développement et pour façonner l’avenir de l’Afrique.

À propos d’Emerging Capital Partners (ECP)

Emerging Capital Partners (ECP) est l’un des plus anciens gestionnaires de fonds de capital-investissement axés sur l’Afrique. Depuis 2000, ECP a mobilisé plus de 3,2 milliards de dollars américains en investissements via ses fonds et ses co-investissements, et a réalisé plus de 60 transactions et près de 50 sorties de capital. ECP cherche à identifier les entreprises qui bénéficieront des changements démographiques et économiques, moteurs de la croissance à long terme de l’Afrique et s’efforce d’améliorer leurs performances et leur rentabilité en créant des entreprises durables qui apportent des avantages durables à leurs communautés. ECP dispose de quatre bureaux couvrant les principales économies africaines.

Pour en savoir plus sur ECP : www.ecpinvestments.com

(1) World Economic Forum, The Africa Competitiveness Report 2017