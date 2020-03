Côte d’Ivoire : le gouvernement renouvelle les autorisations d’exploitation de 4 gisements pétroliers et gaziers

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a renouvelé, mercredi 11 mars 2020, les autorisations d’exploitation de 4 gisements pétroliers et gaziers offshore, en vue de garantir la suffisance de la production électrique nationale.

Il s’agit des gisements pétroliers et gaziers du bloc CI27, à savoir : Foxtrot, Mahi, Manta et Marlai.

Cette décision des autorités ivoiriennes accorde l’autorisation exclusive d’exploitation des gisements pétroliers et gaziers concernés pour une période de dix ans, en vue d’assurer l’approvisionnement constant et continu en gaz naturel des nouvelles centrales thermiques CIPREL 5 et AZITO 4.

Notons que la centrale thermique CIPREL 5 dispose d’une capacité installée de 390 MW, décomposée en une turbine à gaz de 260 MW et une turbine à vapeur de 130 MW, pour une production d’environ 2 876 GWh. Tandis que la centrale thermique d’Azito 4 dispose d’une capacité de 253 MW, composée d’une turbine à gaz de 180 MW et d’une turbine à vapeur de 73 MW.

André Chadrak