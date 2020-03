Le Kenya bénéficie d’un soutien de 18,5 millions $ dans sa lutte contre les criquets pèlerins

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) ont octroyé récemment 1,9 milliard de shillings (18,5 millions $) au Kenya dans le cadre de sa lutte contre les criquets pèlerins, rapporte Businessdailyafrica.

D’après Peter Munya, secrétaire au cabinet du ministère de l’Agriculture du Kenya, la BAD a apporté 500 millions de shillings contre 1,4 milliard de shillings pour la Banque mondiale. Actuellement, les insectes ont envahi 20 comtés sur les 47 que compte le pays.

Alors que le contrôle des essaims de criquets sur son territoire demeure déjà un véritable défi logistique et financier, une nouvelle vague d’insectes en provenance de la Somalie et du Yémen pourrait être encore plus problématique d’après les autorités.

Le Kenya fait partie des pays d’Afrique de l’Est les plus touchés par les essaims de criquets pèlerins avec l’Éthiopie et la Somalie. Dans la région, la FAO a réussi à mobiliser 98 millions $ pour lutter contre les insectes migrateurs sur les 138 millions $ requis.

