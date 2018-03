Burkina Faso : les femmes bénéficieront de 25% des terres aménagées (Roch Marc Christian Kaboré)

(Agence Ecofin) - Le président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré (photo), a annoncé, lors de la célébration de la Journée internationale de le femme à Ouagadougou que le quart des terres aménagées sera octroyé aux femmes. C’est ce que rapporte le site d’information Le Pays.

Le président, qui prenait part avec les membres de son gouvernement à un forum sur le thème « La participation de la femme à la gouvernance : état des lieux, défis et perspectives », a tenu à rassurer son auditoire féminin. « 25% des terres aménagées par l’Etat seront octroyées aux femmes. Il en sera ainsi, par exemple, à Samendeni dans les Hauts- Bassins », a-t-il notamment annoncé.

Entre autres préoccupations soulevées, lors de ce forum, figurent l’« augmentation des fonds alloués aux coordinations régionales des femmes, la mise à disponibilité de microcrédits adaptés aux besoins des femmes et de technologies adaptées à la transformation des produits locaux au profit des femmes des 13 régions du pays, la création d’un ministère plein consacré à la promotion de la femme et du genre, l’augmentation du budget du Ministère en charge de la femme, l’amélioration de la participation des femmes à la gouvernance économique ».

Des doléances pour la satisfaction desquelles le président Kaboré a d’ores et déjà promis « la maximisation des ressources disponibles en faveur de la promotion et de la protection des droits de la femme, entre 2018 et 2020 » qui passe par une revue à la hausse du budget du Ministère en charge de la question du genre.