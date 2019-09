L’Egypte et Chypre veulent renforcer la sécurité dans leur zone commune d’exploration de pétrole et de gaz

(Agence Ecofin) - Mercredi, le ministre chypriote de la Défense, Savvas Angelides, a reçu en audience son homologue égyptien, le général Mohamed Ahmed Zaki, pour une séance d’échange d’informations et d’élaboration de projets afin de renforcer la sécurité autour de leur zone économique exclusive commune. Une rencontre qui a précédé un tête-à-tête entre le responsable égyptien et le président chypriote Nicos Anastasiades.

Les deux pays ont des projets de production de pétrole et de gaz dans cette région. Cependant, le voisin turc envisage, lui aussi, depuis plusieurs mois, d’effectuer des travaux de forage de pétrole et de gaz dans la même zone. Ankara a déclaré que l'accord égypto-chypriote de 2013 sur l'utilisation des ressources naturelles dans la zone économique de la Méditerranée est invalide.

En mai dernier, Mevlüt Çavuşoğlu, le ministre turc des Affaires étrangères, a déclaré que « les Chypriotes turcs ont des droits indéniables sur l’archipel et qu’aucune entité, société ou navire étranger ne peut effectuer des recherches scientifiques illégales ou de l'exploration pétrolière et gazière sur le plateau continental de la Turquie et ses zones maritimes ».

Il parait donc évident que ces rencontres au sommet entre les responsables égyptiens et chypriotes visent à renforcer la présence militaire pour une riposte éventuelle en cas d’attaque de la Turquie qui y a lancé des travaux géologiques récemment. Pour Savvas Angelides, cette rencontre avec Zaki « s'étend à la lutte contre toute menace extrémiste ».

Olivier de Souza

