Les pays d’Afrique de l'Est lancent leur plan stratégique régional d’e-santé le 27 mars 2019

(Agence Ecofin) - Le plan stratégique pour l'initiative de santé numérique de la Communauté d’Afrique de l'Est sera lancé à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le lancement se déroulera durant la 7e édition de la conférence sur la santé et la science en Afrique de l’Est, et du Salon international de la santé, qui se tiendront du 27 au 29 mars 2019.

L’information a été dévoilée par le professeur Gibson Kibiki, le secrétaire exécutif de la Commission de recherche sur la santé en Afrique de l'Est.

Selon lui, la sous-région montre un grand intérêt pour l’usage des TIC dans le domaine de la santé au regard du pouvoir transformateur qu’il devrait y apporter.

« Nous avons vu comment les TIC ont transformé le secteur de la communication. Nous pouvons également apporter des changements dans le secteur de la santé », a-t-il soutenu.

L’objectif du plan stratégique pour l'initiative de santé numérique de la communauté d’Afrique de l'Est, rédigé par la Commission de recherche sur la santé en Afrique de l'Est, est l’amélioration des services de santé tant sur le niveau d’accès des populations que sur la qualité.

Le 5 décembre 2018, le Kenya, le Burundi, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda, représentés par Libérat Mfumukeko, secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est, avaient lancé un appel à financement aux partenaires au développement pour le déploiement du plan stratégique qui court de 2019 à 2028.

