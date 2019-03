Botswana : l’Etat prévoit une baisse des revenus miniers en 2019 

(Agence Ecofin) - Le Botswana prévoit une baisse de 4% à 13,6 milliards de pulas (1,26 milliard $) de ses recettes minières pour l’année fiscale 2019/2020. C’est ce qu’a déclaré le ministre des Ressources minérales, Eric Molale (photo), qui s’attend à une diminution des redevances et dividendes.

Il a déclaré que la demande mondiale de diamants, pilier de l’économie botswanaise, montre des signes de ralentissement. Les ventes au détail ont chuté au cours du dernier trimestre 2018, alors que les prix des diamants polis ont continué de baisser jusqu’au début 2019.

« Le commerce et les prix des diamants devraient rester faibles au cours du premier trimestre de 2019 en raison du surstockage important de petits diamants polis.», a-t-il déclaré.

Le Botswana est le premier producteur de diamants en Afrique et le 4e au monde. Le diamant contribue à plus de 40% au produit intérieur brut (PIB) et à près de 89% aux revenus d’exportations du pays.

