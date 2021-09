Afrique du Sud : la prestigieuse université de Wits veut collaborer avec des chercheurs africains sur l’IA

(Agence Ecofin) - Bien que toujours en retard dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’Afrique continue sa marche en avant pour combler un tant soit peu ce gap technologique.

Zeblon Vilakazi (photo), vice-recteur et directeur de l'université de Witwatersrand (Wits) en Afrique du Sud, a déclaré mercredi 8 septembre, lors de l’AI Expo Africa 2021, que son université souhaite collaborer avec les chercheurs africains au sein de son nouveau consortium AI Africa. Le but est d’étudier l’avancement de l’intelligence artificielle et son application dans la recherche et l’innovation.

M. Vilakazi pense que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique « offrent d'énormes possibilités de développement et de progrès en Afrique ». Pour cela, la mise en place d’une communauté de chercheurs du continent dans le secteur est une option intéressante. « Il existe d'énormes possibilités de créer une activité économique et de résoudre des problèmes en s'appuyant sur l'IA et le machine learning. Cela garantira l'avenir de notre société pour les générations à venir », a-t-il déclaré.

L’IA et l’apprentissage automatique sont, de nos jours, des leviers de développement et il est important que l’Afrique comble son écart avec le reste du monde dans ce secteur. « Pour que nous participions pleinement au XXIe siècle, nous devons utiliser cette renaissance scientifique pour stimuler l'innovation et favoriser la croissance d'un écosystème scientifique solide », renchérit Zeblon Vilakazi.

L’université de Witwatersrand aimerait apporter une capacité d'infrastructure d'IA à grande échelle et une expertise de classe mondiale aux universités, aux institutions de recherche, aux chercheurs et aux collaborateurs industriels africains.

Notons que Wits est la plus prestigieuse université du pays ayant eu en son sein des personnalités comme Nadine Gordimer (lauréate du prix Nobel de littérature en 1991), Johnny Clegg (célèbre chanteur) ou encore l’icône de la lutte contre la ségrégation raciale dans le pays, Nelson Mandela (premier président noir d'Afrique du Sud et lauréat du prix Nobel de la paix en 1993).