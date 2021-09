Sénégal : les réformes nécessaires pour obtenir 550 millions $ de la Millenium Challenge Corp sont achevées

(Agence Ecofin) - Le Millennium Challenge est l’un des principaux partenaires des pays africains dans le secteur électrique notamment. Cependant, l’obtention de son financement est conditionnée par certaines mesures nécessaires à son utilisation efficiente.

Le Sénégal vient d’achever les réformes nécessaires pour obtenir des Etats-Unis une subvention de 550 millions $ sur cinq ans pour le secteur de l’électricité. Les fonds proviendront de la Millennium Challenge Corporation (MCC), le principal fonds de développement du gouvernement américain.

Le financement permettra au pays de construire des lignes de transmission à haute tension et des sous-stations afin d’améliorer l’accès à l’électricité. Selon Mahmoud Bah, directeur général par intérim de la MCC, le gouvernement sénégalais apportera 50 millions $.

Il a ajouté que le pays a récemment adopté des réformes réglementaires qui sont une condition pour recevoir les subventions. En juin, le parlement sénégalais a notamment adopté deux projets de loi pour mettre fin au monopole de la compagnie d’électricité publique et ouvrir le marché de l’électricité aux investissements privés. La réforme prévoit également la création d’un régulateur indépendant et l’accès des entreprises privées aux réseaux de transport et de distribution d’électricité.

J’ai présidé aujourd’hui au lancement du Millenium Challenge Account Sénégal 2 ; un projet dédié au secteur de l’électricité, financé sur don du gouvernement américain de 550 millions de $ à travers le MCA, auquel s’ajoute une contribution du Sénégal de 50 millions de $. pic.twitter.com/Izju6u4jcg — Macky Sall (@Macky_Sall) September 9, 2021

Pour le responsable, plus de 70 % des fonds serviront à construire des lignes de transmission aériennes et sous-marines à haute tension. Des sous-stations et des systèmes de délestage automatique seront également installés pour améliorer l’approvisionnement et la rentabilité de l’électricité à Dakar. Les fonds restants seront utilisés pour améliorer l’accès à l’électricité dans d’autres zones éloignées de la capitale et pour renforcer le système de réglementation de l’électricité du pays.

Outre le Sénégal, la MCC a fourni des financements dans le secteur de l’électricité à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Burkina Faso et le Bénin.

Gwladys Johnson Akinocho