Burkina Faso : le Projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga se rapproche de sa phase opérationnelle

(Agence Ecofin) - Ouagadougou et sa périphérie comptent plus de 3 millions d’habitants. Une population appelée à doubler d’ici 2030. Conscient des enjeux de mobilité à venir, le gouvernement entend rapidement mettre en place un réseau moderne de transports en commun par bus.

Le Projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga (PMUGO) se concrétise peu à peu. En prélude au démarrage de sa phase opérationnelle, une table ronde suédo-burkinabé sur la mobilité urbaine et l’investissement a été organisée le jeudi 9 septembre à Ouagadougou.

La rencontre, qui a mobilisé des partenaires au développement, a permis de revisiter les étapes déjà parcourues jusqu’ici pour la mise en œuvre de ce projet, dont le processus a débuté depuis 2017. Evalué à près de 64 milliards FCFA (115,4 millions USD), le PMUGO sera exécuté par Scania West Africa (filiale du géant suédois Scania) et le français RATP Coopération.

Le projet, prévu pour durer 24 mois, comporte quatre composantes à savoir : l’appui au développement et à l’opérationnalisation d’un réseau de bus ; l’appui au conseil aux acteurs institutionnels des transports urbains ; l’amélioration des infrastructures et équipements pour la mobilité urbaine ; et le développement et la production de biocarburants locaux.

A terme, ce sont près de 300 bus qui seront déployés pour faciliter la mobilité urbaine dont environ 200 pour le projet Grand Ouaga, et 100 bus au profit du parc automobile de la Société de transport en commun (SOTRACO). Mieux, le Grand Ouaga sera doté d'un système de transport intelligent, comme celui nouvellement lancé à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Rappelons que le Grand Ouaga est un espace géographique, d’une superficie d’environ 3 304 km2, comprenant la commune de Ouagadougou et sept communes rurales périphériques (Komki-Ipala, Komsilga, Koubri, Loumbila, Pabré, Saaba et Tanghin-Dassouri). La mise en œuvre du PMUGO est d’autant plus pressante que la capitale connaît une forte urbanisation alors que jusqu’ici moins de 1% des habitants utilisent les transports en commun, privilégiant les motos et mobylettes dont le parc est estimé à 2 millions d’engins.

Romuald Ngueyap

