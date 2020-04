Nigéria : une fois les raffineries pétrolières réhabilitées, la NNPC se désengagera de leur gestion

(Agence Ecofin) - La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans l’opinion publique nigériane. Les quatre raffineries publiques ne seront plus gérées par la société publique du pétrole (NNPC), après leur remise à niveau. Mele Kyari, le patron de la société a précisé qu’une compagnie privée sera engagée par la fédération pour gérer les usines sur une base d’opération et de maintenance (O&M).

« Nous allons définir un contrat O&M avec un partenaire privé. La NNPC ne l’exécutera pas. Nous allons choisir une entreprise qui garantira que ces usines fonctionneront pendant un certain temps. Nous voulons essayer un modèle différent pour les faire fonctionner et nous allons appliquer ce processus à l’exploitation des deux autres raffineries », a expliqué le responsable qui a ajouté que le projet est d’amener le secteur privé à investir dans les raffineries et à épauler le secteur public dans ses efforts pour l’autosuffisance en produits pétroliers.

La société publique est depuis longtemps critiquée pour sa gestion calamiteuse des usines et les différents programmes de remise à niveau ont coûté plus de 25 milliards de dollars au cours des dernières années. Une somme ahurissante étant donné que les usines sont vétustes et ne produisent même pas 10 % de la demande domestique en produits pétroliers.

Au cours des cinq dernières années, plusieurs organisations de la société civile ont milité pour un changement de paradigme dans la gestion de ces installations « budgétivores et devenues sans intérêt ».

Le processus de réhabilitation, qui est l’un des volets phares du programme d’action du président Buhari, doit être achevé d’ici 2022.

Olivier de Souza

Lire aussi :

30/01/2020 - Nigeria : le Sénat va enquêter sur les 25 milliards de dollars engloutis dans l’entretien des raffineries fédérales

09/07/2019 - Nigeria : le nouveau patron de la NNPC promet que les raffineries pétrolières seront réparées avant mai 2023