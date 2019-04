Le service d’audit de Sierra Leone a révélé de nombreuses faiblesses au sein de l’opérateur historique Sierra Tel

(Agence Ecofin) - La société publique Sierra Leone Telecommunications Company (Sierra Tel) a fait l’objet d’un contrôle du service de l’audit (ASSL). Il ressort du rapport de cet organe de surveillance, publié la semaine dernière, que l’opérateur historique accumule de nombreuses défaillances qui entravent son fonctionnement optimal.

L’ASSL a mis en évidence des faiblesses « importantes » au niveau des systèmes de facturation qui ont des conséquences sur la production de revenus par l’entreprise et nuisent à l'intégrité des données financières. Trois problèmes majeurs ont été identifiés lors de l’audit. 74,4 millions de cartes de recharge de crédit de communication avaient des numéros de série introuvables, 109 000 clients ont utilisé des recharges non créés par le système, 22 000 recharges achetées n’ont pas été activées selon le système. Tous ces produits étaient évalués à 244 924,34 dollars US.

L’ASSL a aussi noté que la société télécoms a conclu deux accords de prêt avec des banques en Inde et en Chine, d'une valeur de 46,1 millions de dollars US. Mais aucune information claire ne semble avoir été fournie sur l’utilisation de cet argent puisque l’organe de contrôle a recommandé au secrétaire financier du ministère des Finances, de veiller à ce que Sierra Tel fournisse les détails desdits prêts, le motif, l'utilisation et l'encours total.

Il a été découvert que 10 011 abonnés de Sierra Tel ne sont pas identifiés conformément à la Loi de 2006 sur les télécommunications. Il a été demandé à l’opérateur historique de procéder à la mise en conformité de ses consommateurs avant le 30 juin 2019. Passé ce délai, leur accès au réseau de la société télécoms devra être bloqué.

Enfin, l’ASSL a reproché à Sierra Tel, sa dépendance « excessive » aux techniciens de Sterlite Technologies, son fournisseur de service, pour la gestion du système de facturation. Cette situation, les auditeurs estiment qu’elle compromet la confidentialité et l'intégrité des données. Ils ont recommandé que la société télécoms renforce les capacités de son service informatique dans l’utilisation dudit système de facturation.