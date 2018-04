L’Ouganda veut profiter de l’expérience angolaise en matière d’exploitation pétrolière

(Agence Ecofin) - Lundi, en Angola, le patron de la Sonangol, société publique du pétrole, Carlos Saturnino a rencontré Peter Lokeris, le ministre ougandais des Mines pour échanger sur le partage d’informations dans l’exploration, le développement, la production et la transformation dans le secteur pétrolier.

A la tête d’une délégation composée de plusieurs responsables du secteur énergétique ougandais, dont le patron de la société publique ougandaise du pétrole, Peter Lokeris a exprimé aux autorités angolaises les préoccupations de l’Ouganda qui se rapproche de plus en plus de sa première production de pétrole en 2020.

Il faut dire que cette rencontre survient alors qu’en janvier dernier, le président ougandais, Yoweri Museveni affirmait que son pays ferait recours à des experts étrangers pour former les acteurs locaux du secteur pétrolier.

Les premières découvertes commerciales de pétrole en Ouganda remontent à 2006 dans les environs du lac Albert, à la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, rappelle The Oil And Gas Year. Le pays s’attèle actuellement, à élaborer un code pétrolier qui suscite moult tensions entre l’exécutif et l’Assemblée nationale.

L’Angola quant à lui est le deuxième plus grand producteur africain de pétrole derrière le Nigeria. Sa société publique du pétrole, Sonangol est l’une des plus importantes dans le monde.

Olivier de Souza