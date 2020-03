L’Ouganda approuve l’étude d’impact environnemental et social de CNOOC sur le projet pétrolier de Kingfisher

(Agence Ecofin) - Lundi, l’organisme ougandais de surveillance de l’environnement (NEMA) a annoncé l’approbation d’une étude d’impact environnemental et social (ESIA) soumise par la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) pour le bloc Kingfisher situé dans la région de Hoima. Une étape importante pour ouvrir la voie à la production commerciale de pétrole à partir de 2022.

« Nous sommes heureux de délivrer ce certificat en accord avec le principe de développement durable. La NEMA continuera à maintenir un mécanisme efficace pour la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles », a commenté Tom Okurut, directeur exécutif de la NEMA.

Cependant, le régulateur a demandé à l’entreprise chinoise d’y apporter quelques modifications.

Les études d’ESIA ont été menées pour établir les impacts sociaux et environnementaux positifs et négatifs potentiels des projets proposés. Les compagnies pétrolières sont tenues, en vertu de la loi ougandaise, d’entreprendre des études d’ESIA et de les soumettre à l’approbation de la NEMA avant l’exécution d’un projet.

Zhao Shunqiang, le patron de CNOOC Ouganda, a décrit l’acquisition de ce certificat comme une étape importante vers la monétisation des immenses réserves d’huile du pays.

Le champ situé dans le bassin d’Albertine devrait produire entre 30 000 et 40 000 barils par jour. Cnooc développe Kingfisher pour le compte de ses partenaires, Total et Tullow.

Olivier de Souza

