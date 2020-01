Côte d’Ivoire : le Port autonome d’Abidjan dévoile ses ambitions pour consolider sa place de leader sous-régional en 2020

(Agence Ecofin) - Le directeur général du Port autonome d’Abidjan (PAA), Hien Sié, a annoncé que sa structure entend poursuivre sa dynamique de développement cette année 2020, à travers la mise en œuvre de divers projets afin de consolider sa place de leader sous-régional. C’était au cours d’une cérémonie de présentation de vœux, tenue le 9 janvier 2020, à Treichville.

Selon Hien Sié, il s’agit notamment de l’inauguration du 2ème Terminal à conteneurs et du terminal RoRo, de la pose de la première pierre du futur terminal céréalier courant janvier, de la viabilisation des 40 hectares de terrains remblayés pour la création d’une nouvelle zone industrielle à Biétry (Marcory) et de l’extension du réseau routier avec le bitumage de la voie GESTOCI-Zimbabwe-Vridi cité.

« L’effort de modernisation du port d’Abidjan pour le rendre plus attractif et donc plus compétitif se poursuit. J’invite donc tout un chacun à y contribuer aux fins de léguer aux générations futures un port à la hauteur des ambitions de la Côte d’Ivoire, un pays émergent », a-t-il ajouté.

Notons qu’en 2019, Le PAA a enregistré une embellie de 26% du trafic en transit, un taux de croissance de 8% au niveau du transbordement et une croissance de 7% au niveau du trafic global des marchandises avec 25 827 167 tonnes contre 24 177 261 tonnes en 2018.

André Chadrak