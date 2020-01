Soudan du Sud : vers un audit environnemental des champs pétroliers après plusieurs années de guerre civile

(Agence Ecofin) - Le Soudan du Sud envisage de lancer un vaste audit environnemental de ses champs pétrolifères afin de déterminer l’ampleur de la pollution après des années de conflit, pendant lesquelles la production n’a pas été réglementée. L’information a été donnée hier par le président Salva Kiir qui a officiellement lancé un appel d’offres international dans ce cadre.

Selon lui, cet audit doit être achevé « avant toute nouvelle exploration et tout nouveau forage ». Les documents de préqualification pour l’audit doivent être soumis avant le 20 janvier, souligne Bloomberg.

« Le Sud-Soudan est maintenant confronté au défi d’équilibrer les besoins de développement avec l’esprit de protection de l’environnement », a expliqué le dirigeant.

Par le passé, la pollution liée au pétrole a été rendue responsable de la perte de pâturages, de la déforestation, de la contamination du sol et de l’eau, et des problèmes de santé dans les zones productrices et aux alentours.

