Côte d'Ivoire : on ‘’réforme’’ bien les constitutions aussi

(Agence Ecofin) - Une bombe. Dévoilée par le président Alassane Ouattara, lors de la traditionnelle cérémonie de voeux du Nouvel An au corps diplomatique. « Dans le courant du premier trimestre de cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution pour la rendre plus cohérente ».

Et Le timing laisse sceptique. La présidentielle est prévue pour fin octobre et les tensions latentes entre les principaux acteurs politiques se font jour. La justice ivoirienne a émis un mandat d’arrêt international contre le seul candidat déclaré, Guillaume Soro, et condamné Charles Blé Goudé à 20 ans de prison et 10 ans d’inéligibilité. Une équation que vient complexifier l’« inconnue » Gbagbo.

Alassane Ouattara assure cependant qu’il n’a l’intention d’écarter aucun des potentiels candidats.