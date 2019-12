South African Airways : Matuson & Associates chargé de piloter le plan de sauvetage

(Agence Ecofin) - Les Matuson, spécialiste du redressement d'entreprise au cabinet de conseil en management Matuson & Associates, est l'administrateur désigné pour gérer le sauvetage commercial de la South African Airways (SAA), lancé le 5 décembre 2019 par le ministre des Entreprises publiques Pravin Gordhan.

Le plan de sauvetage de la compagnie aérienne nationale sud-africaine, dont la dette se chiffre à environ 12,7 milliards de rands (781 millions EUR), sera soutenu par une enveloppe de 4 milliards de rands (248 millions EUR). La moitié sera mobilisée par l'Etat, qui garantit en plus les 2 milliards consentis par des prêteurs privés.

« Les Matuson est maintenant le chef de facto de la SAA. Il a d'énormes pouvoirs de négociation », a déclaré Sikonathi Mantshantsha du Daily Maverick. Normalement le gouvernement perd tout droit de regard sur la compagnie ; le praticien ayant, en théorie, les pleins pouvoirs pour gérer et restructurer l'entreprise.

Il faut noter qu'au cours du processus, la SAA bénéficiera d'une protection légale et sera inattaquable par ses créanciers. Un répit nécessaire pour un possible redressement des affaires. L'objectif est de retourner l'entreprise sur des bases solides et de sauver les emplois possibles ; ou si elle ne peut être sauvée : maximiser sa valeur pour un meilleur remboursement des créanciers.

Selon le cabinet d'avocats Werksmans, le technicien choisi doit examiner les affaires de la SAA et déterminer s'il y a des chances raisonnables de la sauver. Sous dix jours, le praticien doit communiquer ses conclusions à tous les créanciers et aux employés. Un plan de sauvetage doit être publié dans les vingt-cinq jours. Une fois que la majorité des créanciers ont approuvé le plan, celui-ci est opéré.

Il faut rappeler que Les Matuson a dirigé le redressement du détaillant de meubles Ellerine Furnishers, qui appartenait à African Bank Investments Limited (ABIL), qui selon la Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC) est la plus grande opération de sauvetage de l'histoire sud-africaine. Environ 2 000 emplois sauvés sur 8 000.

Sèna D. B. de Sodji

