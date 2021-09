Afrique du Sud : Eskom lance un programme d’énergie renouvelable en faveur des entreprises

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’inclusion des énergies renouvelables dans le mix devient de plus en plus une priorité, aussi bien pour le secteur privé que pour les entreprises publiques. L’Eskom met d’ailleurs à la disposition des entreprises, une formule d’intégration du renouvelable dans leur mix.

Eskom a lancé le programme pilote Renewable Energy Tariff pour aider les entreprises à respecter leurs engagements en matière d’énergie renouvelable. Le programme permettra aux entreprises d’utiliser les sources d’énergies renouvelables d’Eskom pour obtenir jusqu’à 100 % de leur électricité. Dans le cadre de ce projet, Eskom utilisera l’électricité fournie par le parc éolien de Sere.

« Le programme donne aux clients un mécanisme pour réaliser leurs engagements en matière d’énergie renouvelable en achetant cette énergie à Eskom, sans l’investissement initial en capital que représente le fait de devoir posséder un générateur d’énergie renouvelable ou de conclure des accords d’achat d’électricité à long terme », indique Eskom dans un communiqué. Selon la compagnie d’électricité sud-africaine, le programme permettra aux clients de disposer d’un approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24 pour leurs installations.

Au cours du programme pilote, Eskom offrira un maximum de 300 GWh par an aux clients qu’elle approvisionne directement. En outre, les entreprises participantes auront la possibilité de choisir un pourcentage de leur consommation actuelle d’électricité qui sera vert et plus un client achètera d’énergie verte en pourcentage de sa consommation totale, plus le tarif sera bas.

Les entreprises intéressées par le programme signeront un contrat avec Eskom en fonction de la quantité d’électricité qu’elles consomment. « A la fin de 12 mois consécutifs, Eskom évaluera la quantité d’énergie renouvelable en kilowattheures consommée par rapport au pourcentage contracté et si la quantité réelle est inférieure à celle contractée, Eskom ajustera le tarif de l’énergie renouvelable en fonction du pourcentage réel. », a déclaré Eskom.

Selon Monde Bala, directeur du groupe Eskom pour la distribution, le programme offre aux entreprises la possibilité de faire des économies sur leur consommation d’électricité. Le programme pilote durera deux ans, jusqu’à la fin du mois de mars 2023.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

06/09/2021 - Afrique du Sud : Mediclinic signe un accord d’achat d’électricité de 152 millions $ avec Energy Exchange