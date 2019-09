Botswana : Mokgweetsi Masisi fait des investissements TIC une priorité pour la croissance économique

(Agence Ecofin) - Le Botswana s’est fixé comme ambition d’investir massivement dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour soutenir la future croissance économique. Le président de la République, Mokgweetsi Masisi (photo), l’a affirmé en marge du World Economic Forum Africa qui s’est tenu du 4 au 6 septembre 2019 à Cape Town en Afrique du Sud.

Lors d’une session de réseautage d’affaires, organisée par le Botswana Investment and Trade Center (BITC), en partenariat avec Deloitte Africa, il a déclaré que le Botswana est déterminé à sortir de sa dépendance aux richesses minières, pour investir dans l’infrastructure TIC, mais surtout dans le savoir et la formation qui soutiendront l’innovation et la recherche technologiques, piliers de la quatrième révolution industrielle.

D’après le chef de l’Etat, les TIC sont un catalyseur qui va entraîner la transformation dont le pays a besoin pour renverser les inconvénients économiques de son enclavement géographique. Grâce aux TIC, il pourra capitaliser sur l’expertise technique, des ressources humaines hautement qualifiées, de nouveaux services à valeur ajoutée, etc.

L’impact des TIC dans la diversification de l’économie du Botswana, également dans l’amélioration de la gouvernance, devrait renforcer davantage son attrait en tant que destination des investissements directs étrangers (IDE). Dans son Africa Investment Index 2018, Quantum Global Research Lab désignait déjà le pays comme l’une des meilleures destinations d’investissement du continent, occupant la 4e place sur 54 nations.

