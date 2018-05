Togo : Cina Lawson autorisée à octroyer les licences 4G à Togocel et Moov

(Agence Ecofin) - Au Togo, le gouvernement veut faire d’une pierre deux coups : fournir aux populations des services mobiles très haut débit 4G et mobiliser dans de meilleurs délais les ressources financières dans le cadre de la loi de finances 2018.

Pour y parvenir, l’aval vient d’être accordé au ministre des postes et de l’économie numérique, Cina Lawson, pour la signature d’arrêtés relatifs à l’extension de la durée et du périmètre des licences GSM (2G et 3G) octroyées au duopole formé par l’opérateur public Togocel et Atlantique Telecom (Moov), jusqu’en 2032.

Le quitus a été également donné à Cina Lawson afin d’attribuer aux deux opérateurs les licences 4G, conformément à la déclaration de politique du secteur du numérique. Un document qui table sur une couverture 4G d’au moins 40% de la population à l’horizon 2022.

Cette nouvelle orientation constitue un levier précieux pour Lomé dans la poursuite des réformes visant à assainir les finances publiques, dans un contexte socio-politique délicat. Grâce aux produits des transactions relatives aux licences d’exploitation, Lomé espère renflouer ses caisses pour mieux financer le budget, gestion 2018 dont un collectif a été annoncé en avril dernier.

Fiacre E. kakpo