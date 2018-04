Ghana : le gouvernement alloue 230 millions $ pour l’installation de 35 000 systèmes off-grid

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ghanéen vient d’allouer une enveloppe financière de 230 millions $ au développement des énergies renouvelables. Ces fonds serviront plus précisément à permettre la mise en place d’installations électriques hors réseaux sur l’ensemble du territoire ghanéen.

C’est Seth Mahu, le directeur adjoint du Département des énergies renouvelables du ministère de l’énergie qui a annoncé la nouvelle, rapporte Ghana Web. Selon le responsable, plus de 35 000 installations hors réseaux seront implantées par les entreprises du secteur privé.

L’octroi de ce financement entre dans le cadre de l’initiative off-grid challenge, mise en œuvre avec la US-Africa Development Foundation et dont le but est de promouvoir le déploiement de moyens innovants d’électrification des populations les plus éloignées du réseau électrique. Dans ce cadre, 7 compagnies ont été sélectionnées et ont bénéficié d’une subvention de 100 000 $, devant les aider dans le déploiement de ce type de solutions.

Jusqu’ici, les localités de Papase, Nabogo, Lala, Fafo-Battor, Chenekofe et de Kuliya sont celles qui ont été sélectionnées pour bénéficier du projet. M. Mahu a également affirmé que des travaux se poursuivaient afin d’inclure d’autres localités non électrifiées dans l’initiative.

Gwladys Johnson Akinocho