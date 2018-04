Ghana : le gouvernement distribuera 15 000 tonnes de semences améliorées aux producteurs en 2018

(Agence Ecofin) - Au Ghana, 15 000 tonnes de semences améliorées seront distribuées à 500 000 producteurs locaux cette année, dans le cadre du programme « Planter pour la nourriture et les emplois (Planting for Food and Jobs-PFJ) », du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture.

L’information a été annoncée hier par Owusu Afriyie Akoto (photo), responsable dudit portefeuille en marge du lancement de la campagne agricole.

Parmi les principales spéculations concernées, figurent le riz, le maïs, le sorgho, la tomate, l’arachide, le piment et le soja.

Selon le dirigeant, l’opération qui a déjà été lancée dans le Sud du pays, sera étendue aux régions Occidentale, Orientale et du Nord d’ici juin prochain.

Lancée en 2017, l’initiative gouvernementale PFJ ambitionne d’améliorer la performance agricole du Ghana à travers un soutien à la production, une assistance technique, une facilitation à l’accès aux intrants et à l’information agricole.

Espoir Olodo