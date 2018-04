Togo : le gouvernement se lance dans le maillage de tout le territoire national par des hotspots wifi publics

(Agence Ecofin) - En vue d’assurer une connectivité de qualité aux populations et d’augmenter le taux de pénétration d’Internet, le gouvernement togolais a démarré le déploiement de plusieurs hotspots WiFi publics sur l’étendue du territoire national.

Première étape de cette ambitieuse initiative, la capitale Lomé. De grandes places, institutions et monuments accueillent ses espaces de « haut débit », selon la cartographie OpenStreetMap disponible sur le site officiel du ministère du numérique.

Le Carrefour Deckon, quartier huppé et très populaire de Lomé, la Direction du Port autonome de Lomé, l’Université de Lomé, la place de l’indépendance, les hôtels Sarakawa, Ibis, 2 février (ex Radisson Blu) ainsi que certains bars et restos sont quelques endroits où les Togolais pourront se rendre pour surfer à volonté à 200 F l’heure et 800 FCFA les 5 heures.

Outre Lomé, le ministère de tutelle veut étendre ce déploiement à l’intérieur du pays, conformément à son ambition de connecter tous les Togolais à un réseau Internet de qualité, en rapprochant ces sources publiques de connexion des populations dans un rayon de 5 km d’ici 2030.

Bénéficieront dans les tous prochains mois de cette initiative les villes d’Aného, de Tsévié, de Kpalimé, d’Atakpamé, de Sokodé, de Kara et de Dapaong, selon Togo Matin.

Fiacre E Kakpo