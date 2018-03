Botswana : l’Etat verse 45 millions $ pour régler un différend avec Norilsk Nickel

(Agence Ecofin) - Le Botswana a payé 45 millions $ à la compagnie russe Norilsk Nickel pour régler un différend concernant l’annulation par la société publique BCL de la transaction portant sur la mine Nkomati.

L’information a été confirmée vendredi à Reuters par le ministre des mines botswanais Sadique Kebonang (photo), précisant que le paiement a été approuvé par une directive présidentielle, le 24 janvier.

En octobre 2016, BCL (compagnie minière détenue par l’Etat) s’est rétractée quant à l’acquisition d’une participation de 50% dans la mine sud-africaine Nkomati, transaction qu’elle avait conclue depuis 2014 avec le géant russe.

La société a été confrontée à de graves difficultés financières et a déclaré qu’elle ne pouvait plus «se permettre de s’acquitter du prix de la transaction » estimé à 279 millions $. Cet abandon a conduit Norilsk à intenter une action en justice contre BCL et l’Etat, réclamant 271 millions $ d’indemnisation.

Nkomati, situé dans la province de Mpumalanga, est le seul producteur de nickel primaire en Afrique du sud et recèle 241 Mt de ressources mesurées et indiquées à une teneur moyenne de 0,35% de nickel avec 0,14% de cuivre contenu.

