Côte d'Ivoire : le gouvernement lancera une table ronde pour financer sa politique forestière

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien organisera le 16 janvier 2020, une table ronde de mobilisation de ressources pour le financement de sa politique forestière, d’un coût global de 616 milliards de francs CFA. C’est ce que rapporte l’Agence ivoirienne de presse (AIP) qui cite Alain-Richard Donwahi (photo), ministre des Eaux et Forêts.

Baptisée « Stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts (SPREF) », cette feuille de route s’étendra sur la période 2020-2030 et connaîtra trois phases. Elle devrait permettre d’atteindre à cet horizon, un taux de couverture forestière du territoire de 20%, soit environ 6,45 millions d’hectares.

« Nous sommes pour la réussite de cette table ronde. Notre engagement, c’est de traduire en une réalité concrète et non virtuelle, cet ambitieux projet partagé par tous les Ivoiriens et soutenus par nos amis, les partenaires techniques et financiers de la Côte d’Ivoire. Nous lançons donc un appel à la mobilisation de tous : partenaires au développement, secteur privé, planteurs, industrie du cacao et du chocolat, société civile. Nous comptons sur vous », a indiqué M. Donwahi.

Pour rappel, en l’intervalle de 50 ans, la Côte d’Ivoire a vu sa superficie forestière fondre comme neige au soleil, passant de 16 millions d’hectares à 2,5 millions d’hectares, en raison principalement de l’agriculture et l’exploitation forestière.

Espoir Olodo

Lire aussi :

23/08/2019 - Côte d’Ivoire : le gouvernement veut faire passer le couvert végétal de 11 à 20 % d’ici 2040