Coopération Niger-Japon : signature de deux accords de dons de plus de 7 milliards FCFA, en faveur des secteurs agricole et alimentaire

(Agence Ecofin) - Deux échanges de notes d’une valeur de 7,5 milliards FCFA, en faveur de l'Office national des aménagements hydro-agricoles (ONAHA) et du secteur alimentaire, ont été signés, la semaine écoulée, entre le Niger et le Japon.

Le premier accord va permettre le renforcement des capacités de l’ONAHA pour un montant de 6 milliards FCFA environ. Il va, entre autres, consister en l'acquisition des machines dont des excavatrices hydrauliques, bulldozers, tracteurs et camions-citernes à eau pour des travaux de génie civil ainsi que des équipements et pièces de rechange. Quant au second, il représente un appui alimentaire d’un montant de 1,5 milliard FCFA.

Pour l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Niger, Kuramitsu Hideaki, cette aide de son pays a, entre autres, pour objectifs d’améliorer la balance des paiements du Niger et de favoriser d’importantes économies de devises qui auraient été affectées à l’importation du riz.

Il faut rappeler que le Niger et le Japon entretiennent depuis 1962 des relations diplomatiques dynamiques marquées par des appuis dans plusieurs secteurs. Notamment, socio-économique, alimentaire, mais aussi dans le volet sécuritaire, ces dernières années, pour faire face aux menaces terroristes présentes aux frontières du pays.