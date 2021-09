Le Zimbabwe et le Rwanda misent sur le développement de la multimodalité pour accroître leurs flux commerciaux

(Agence Ecofin) - L'économie zimbabwéenne fragilisée par des décennies d’embargo se reconstruit progressivement. Revenu dans le concert des nations, le pays d’Afrique australe entend booster ses échanges avec ses partenaires continentaux.

Le Zimbabwe et le Rwanda souhaitent renforcer leurs rapports bilatéraux, à travers le développement des infrastructures de transports devant assurer l’interconnexion entre les deux pays. Un protocole d’accord proposé par le Zimbabwe pour matérialiser cette ambition commune est en cours d’examen du côté rwandais.

C’est ce qu’a révélé, lundi 6 septembre dernier, le ministre zimbabwéen des Transports et du Développement des infrastructures, Felix Mhona, qui a effectué une visite de travail chez son homologue rwandais chargé des infrastructures, Claver Gatete.

Minister @claverGatete received Minister of Transport & Infrastructural Development of Zimbabwe, Hon. @MhonaFelix &his delegation. They discussed bilateral cooperation in rail development, aviation &road network development among other key economic enablers for the two countries pic.twitter.com/xUkO9KafGP