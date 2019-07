Le Royaume-Uni et la Norvège s'engagent à soutenir le secteur des hydrocarbures du Nigeria

(Agence Ecofin) - La semaine dernière, les gouvernements britannique et norvégien se sont engagés à soutenir la croissance et le développement du secteur pétrolier et gazier du Nigeria. Une promesse faite par les ambassadeurs des deux pays dans le cadre de la conférence et de l'exposition sur le pétrole et le gaz au Nigeria, à Abuja.

A en croire les deux dirigeants, cette promesse devrait se matérialiser par le biais du renforcement des investissements et des échanges de compétence.

Catriona Laing, l’ambassadrice britannique au Nigeria, a noté l’importance pour son pays de soutenir les efforts de stabilisation de l’offre, car 95 % de la demande de son pays est assurée par des livraisons en provenance du Nigeria.

Elle a ajouté que le Royaume-Uni est prêt à aider le Nigeria à résoudre certains de ses problèmes notamment d’ordre sécuritaire dans ce secteur.

Pour sa part, l'ambassadeur de Norvège au Nigeria, Jens-Petter Kjemprud, a rappelé que le président Muhammadu Buhari a récemment dit avoir besoin d’un secteur pétrolier dynamique pour relever de nombreux défis dans le pays. C’est ce qui justifie la volonté de la Norvège d’accompagner le processus, a-t-il indiqué.

Plusieurs entreprises des deux pays sont présentes dans toute la chaîne de valeurs du secteur pétro-gazier nigérian.

Olivier de Souza