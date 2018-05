La Zambie envoie des factures fiscales à toutes les grandes compagnies minières

(Agence Ecofin) - La Zambia Revenue Authority (ZRA), autorité responsable du fisc en Zambie, a annoncé lundi qu’elle a audité toutes les grandes compagnies minières opérant dans le pays, afin d’évaluer leurs dettes fiscales. Le processus d’audits a commencé plus tôt cette année et conduit la ZRA à transmettre en mars dernier une facture d’impôts de 8 milliards $ à First Quantum Minerals.

«Les résultats de l’audit douanier ont déjà été communiqués par écrit à nos contribuables. Certains réagissent et d’autres demandent plus de temps, ce que nous avons depuis accordé.», indique l’autorité dans un communiqué.

Elle a précisé qu’il s’agit d’un processus d’audit normal et qu’elle ne cible aucune entreprise en particulier.

Outre First Quantum, les autres grandes sociétés minières actives en Zambie comprennent Vedanta Resources, Barrick Gold ou encore Glencore. La plupart d’entre elles sont actives dans l’exploitation du cuivre, qui est l’un des piliers de l’économie du pays.

La Zambie prévoit de produire un million de tonnes ou plus de cuivre cette année.

Louis-Nino Kansoun

