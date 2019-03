Tunisie: le gaspillage alimentaire coûte 189 millions $ chaque année

(Agence Ecofin) - En Tunisie, la facture liée au gaspillage de denrées alimentaires s’élève à 576 millions de dinars (189 millions $) chaque année. C’est ce que rapporte le Huffingtonpostmaghreb qui cite une étude publiée par l’Institut national de consommation (INC).

Le pain arrive en tête des produits alimentaires les plus touchés par le fléau avec 15,7% de l’enveloppe globale et 300 000 unités jetées chaque jour, selon Tarek Ben Jazia (photo), directeur général de l’INC. Les pâtes alimentaires et les fruits et légumes ferment la marche du podium avec respectivement, 10 et 6% de la valeur globale.

Soulignant le bien-fondé des ateliers de promotion de la rationalisation de la consommation, M. Jazia indique que les mères de famille devront être au cœur de cette stratégie dans la mesure où elles gèrent 80% des besoins alimentaires de leur foyer. D’après la FAO, les pertes de nourriture sont officiellement estimées à 250 kg par habitant et par an dans la région Proche-Orient – Afrique du Nord.

Au plan mondial, la perte et le gaspillage alimentaire représentent près de 1,3 milliard de tonnes par an, soit un tiers des aliments destinés à la consommation humaine.

Espoir Olodo