Ghana : la Banque mondiale pointe du doigt l’inefficacité et la faiblesse des dépenses publiques dans l’agriculture

(Agence Ecofin) - Dans la troisième édition de sa mise à jour sur l'économie du Ghana, publiée au début du mois, et intitulée « Agriculture as an engine of growth and jobs creation », la Banque mondiale (BM) dresse un tableau sombre des investissements publics dans le secteur agricole.

D’après le rapport, le montant des dépenses dans l’agriculture reste très faible par rapport aux standards régionaux et internationaux. Les dépenses nominales dans le secteur agricole ont chuté de 576 millions de cedis, en 2011, à 400 millions de cedis, en 2014. De même, la part de l’agriculture dans les investissements publics est passée de 4,2% à 1,2% sur cette période.

Fait important, la BM estime que le financement des donateurs reste prépondérant dans l’enveloppe publique allouée au Ministère de l’agriculture. Le montant injecté par les donateurs est ainsi passé de 98,5 millions de cedis en 2013 à 160,1 millions de cedis en 2014, alors que le financement domestique chutait de 108,2 millions de cedis à 73 millions sur la même période.

A cette insuffisance des dépenses, s’ajoute leur inefficacité. Le document indique, en effet, qu’environ deux-tiers des investissements réalisés par le Ministère de l’agriculture sont cantonnés au paiement des salaires et au règlement de coûts récurrents.

Par ailleurs, les investissements ont été alloués à une pléthore de nouveaux programmes dont les résultats sont mitigés, en lieu et place des stratégies avérées comme efficaces pour la promotion d’une croissance agricole durable, à l’instar de l’encouragement à l’adoption des semences améliorées et l’extension des réseaux d’irrigation.

Dans ce dernier volet, la BM souligne que l’irrigation ne concentre que 3% des investissements agricoles. En outre, précise l’institution, l’Autorité ghanéenne du développement de l’irrigation (GIDA) ne reçoit pas de budget d’investissement du gouvernement qui n’offre des financements que pour payer les salaires.

Pour rappel, le secteur agricole a fourni 18,9 % du PIB ghanéen, en 2016.

Espoir Olodo