RDC : le nouveau code minier sera bientôt promulgué par le président Kabila

(Agence Ecofin) - Le président de la RDC Joseph Kabila (photo) va bientôt promulguer la nouvelle charte minière, ont annoncé mercredi le gouvernement et les compagnies minières du pays.

L’annonce fait suite à une rencontre de près de six heures entre Kabila et les dirigeants des compagnies minières à Kinshasa à propos du nouveau code, qui augmentera les redevances fiscales et supprimera une clause de la précédente charte qui protège les mineurs contre les changements du régime fiscal et douanier pendant dix ans.

Ont assisté à la réunion, Mark Bristow, DG de Randgold Resources, Ivan Glasenberg, PDG de Glencore, Steele Li, président exécutif de China Molybdenum et Robert Friedland, président d’Ivanhoe.

«Le président de la République a assuré aux mineurs que leurs préoccupations seront prises en compte à travers un dialogue constructif avec le gouvernement après la promulgation de la nouvelle charte minière.», a indiqué un communiqué conjoint.

Si aucune des compagnies n’a voulu commenter l’information, le ministre des mines Martin Kabwelulu a déclaré aux journalistes après la réunion que les préoccupations des entreprises seront traitées «au cas par cas».

«Après la promulgation du code, nous allons attendre que les compagnies minières nous envoient leurs inquiétudes […]. Nous allons réexaminer ces préoccupations, d’abord avec des experts du gouvernement, puis avec les experts des sociétés minières.», explique-t-il.

La RD Congo est le premier producteur de cuivre d’Afrique et le leader mondial de la production de cobalt.

