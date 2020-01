Afrique : le surendettement, une fiction si coûteuse !

(Agence Ecofin) - Les chiffres sont parlants. Si on les écoute... Avec un taux moyen d’endettement de 45% du PIB et quelque 17 pays « ayant un endettement excessif », l’Afrique n’est pas un continent surendetté. Une opinion défendue par les présidents sénégalais et ivoirien, Macky Sall et Alassane Ouattara, lors de la Conférence internationale de Dakar sur le développement durable et la dette soutenable en 2019.

Ces propos ont rencontré l’assentiment de Kristalina Georgieva, la patronne du FMI, qui constate avec les deux chefs d’Etat que le point de vue extérieur sur l’Afrique est celui d’un continent globalement en difficulté.

Une perception erronée qui, selon Alassane Ouattara, induit des taux d’intérêt élevés pour l’endettement sur le continent.