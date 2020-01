Soudan du Sud : les recettes pétrolières seront pleinement mobilisées pour relancer le secteur agricole

(Agence Ecofin) - Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a annoncé que face aux menaces de famine qui planent de nouveau sur son pays, les recettes pétrolières seront désormais fortement mobilisées pour faire face à la situation. Ceci, en investissant massivement dans la relance du secteur agricole.

Le dirigeant a indiqué que l’objectif de cette politique est de sauver la population de la dépendance éternelle aux importations de denrées alimentaires et aux secours humanitaires.

Pour rappel, le Programme alimentaire mondial a récemment déclaré que le pays serait confronté à une nouvelle crise de famine si les donateurs n’interviennent pas immédiatement en collectant au moins 100 millions de dollars pour une livraison rapide de l’aide.

Ces dix dernières années, plusieurs régions du pays ont souffert de la précarité de l’accès aux produits alimentaires en raison des conflits entre les troupes de Rieck Machar et celles de Salva Kiir. En septembre dernier, le gouvernement et trois agences onusiennes ont averti que plus de la moitié de la population, environ sept millions de personnes, est en situation d’insécurité alimentaire.

Interrogé par la presse locale, Onyoti Adigo, le ministre de l’Agriculture a précisé que le plan du gouvernement consiste, entre autres à mettre à la disposition des agriculteurs des machines, du carburant et des semences de qualité.

