Soudan : le prix du pain double suite à la suppression des subventions céréalières

(Agence Ecofin) - Au Soudan, le pain (70 grammes) a vu son prix passé de 0,5 à 1 livre soudanaise, a indiqué l’Union nationale des boulangeries du pays.

Ce doublement du tarif est la conséquence de la flambée du prix de la farine de blé sur le marché local en raison de la suspension par l’exécutif de son programme de subvention de la céréale importée dans le cadre de son budget exercice 2018.

Cette mesure de soutien aux consommateurs permettait au gouvernement d’importer au prix mondial, plus de 2 millions de tonnes de blé par an et de le revendre à un tarif plus bas aux trois principales sociétés que sont Sayga, Wheata et Sin.

Cette manœuvre qui devrait abaisser les dépenses publiques dans le cadre de réformes réclamées par le Fonds monétaire international (FMI) et de crise monétaire marquée par une dégringolade de la monnaie locale face au dollar, a suscité l’exaspération de la population.

« Les nouveaux prix nous feront mourir de faim. Le gouvernement ne se préoccupe pas de nous. Nos conditions sont difficiles…Nous ne pourrons pas être capables d’endurer plus.», a ainsi confié à Reuters, Fatima Ahmed, une femme au foyer.

Le Soudan consomme annuellement entre 2,4 et 2,6 millions de tonnes de blé. Le pays ne produit qu’environ 445 000 tonnes de la graminée par an.

Espoir Olodo