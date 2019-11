Cameroun : l’observation indépendante des forêts contribue à l’amélioration des recettes forestières entre 2016 et 2019

(Agence Ecofin) - De 2016 à 2019, des dénonciations d’exploitation forestière illégale faites via l’approche du Système normalisé d’observation indépendante externe (Snoie) certifié ISO 9001-2015, ont contribué à ce que le ministère camerounais des Forêts et de la Faune (Minfof) engrange un surplus de recettes forestières d’un montant global de 72,5 millions FCFA.

« Ce montant a été obtenu en additionnant les sommes des amendes infligées aux exploitants forestiers illégaux et les sommes des ventes aux enchères publiques (VEP) des bois saisis coupés illégalement suite aux dénonciations faites par les organisations de la société civile (…), dans le cadre de leurs activités d’observation indépendante externe (OIE) », explique une note d’information du Snoie.

Les VEP concernés ont eu lieu à la suite de missions de contrôle forestier déclenchées par cinq rapports de dénonciations transmis au Minfof par la coordination du Snoie, soit deux rapports transmis en 2016, un en 2018 et deux en 2019.

Le déploiement du Snoie certifié au Cameroun et son extension au Congo et en République démocratique du Congo (RDC) a été réalisé avec l’appui financier de l’Union européenne et de la FAO (à travers le programme FAO-UE-FLEGT), du Département du développement international britannique (DFID), de Rainforest Foundation UK (RFUK), du Centre for International Development and Training et ses partenaires…

S.A.