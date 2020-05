Des chefs d’Etats africains solidaires face au Covid-19 saluent le médicament malgache (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Lors d’une réunion par vidéoconférence à laquelle ont participé il y a quelques jours Idriss Deby, Paul Kagamé, Abdel Fattah al-Sissi, Ali Bongo, Cyril Ramaphosa et d’autres chefs d’Etats africains et officiels de l’UA, le président malgache Andry Rajoelina est revenu sur le CVO, le remède au Coronavirus mis au point sur l’île.

Un remède « plus efficace et moins invasif pour l'organisme que le traitement à base de Chloroquine », et dont l’efficacité n’est plus à prouver à Madagascar où la maladie n’a jusqu’ici causé aucun décès et où le taux de guérison est très élevé.

Ibrahim Boubacar Keïta a félicité son homologue malgache pour « son engagement vigoureux depuis que la menace du Coronavirus est apparue sur le continent ». Félix Tshisekedi a quant à lui déclaré que l’exemple malgache est « la preuve que nous pouvons utiliser des solutions africaines ».