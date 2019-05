Congo: la stratégie nationale de développement de l’économie numérique officiellement approuvée par le gouvernement

(Agence Ecofin) - La République du Congo va pouvoir accélérer sa croissance par les technologies de l’information et de la communication. La stratégie nationale de développement de l’économie numérique, plan directeur de cette transformation socio-économique, a été approuvée par le gouvernement réuni en Conseil des ministres, le 02 mai 2019. Le décret y afférent sera promulgué d’ici peu.

Selon Léon Juste Ibombo (photo), le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, la stratégie définit la vision numérique du Congo jusqu’en 2025. Elle s’articule autour de trois piliers que sont : l’e-citoyen avec son ensemble de services et contenus numériques pour le grand public ; l’e-gouvernement, s’agissant de l’ensemble des services et contenus numériques pour le gouvernement et les administrations publiques ; l’e-business comportant l’ensemble de services et contenus numériques pour les entreprises.

En termes d’objectifs à atteindre, la stratégie nationale de développement de l’économie numérique vise notamment à favoriser un accès équitable aux services numériques pour tous les citoyens ; développer de nouvelles compétences et des activités innovantes créatrices de valeur ajoutée ; moderniser les usages et les pratiques des services publics et développer les contenus numériques ; mettre en place les principes d’une bonne gouvernance du numérique ; garantir la sécurité et la protection de la vie privée des utilisateurs ; engager le Congo vers l’innovation numérique pour en faire une cyber-référence en Afrique centrale.

C’est depuis le début d’année 2018 que le Congo travaille sur sa stratégie nationale de développement de l’économie numérique. Après son élaboration, les acteurs du secteur du numérique avaient d’abord procédé à sa validation en mars 2018 au cours d'un atelier. Le document devait ensuite être présenté aux différents échelons du gouvernement.